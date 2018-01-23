В Киеве объяснили механизм взыскания денег с «Газпрома» после положительного решения суда
По представлению Минюста Украины ведется поиск юридических компаний, которые будут представлять интересы Украины за рубежом против "Газпрома". По решению украинских судов, "Газпром" обязан выплатить за нарушение антимонопольного законодательства страны 170 млрд гривен (более $5,91 млрд).
Во всех судебных инстанциях Украины российский монополист потерпел поражение и должен выплатить Украине 170 млрд гривен ($5,91 млрд). Это озвучил Сергей Шкляр, заместитель министра юстиции, продолжив:"Сейчас, готовится тендер для привлечения иностранных юристов для отстаивания интересов Украины за рубежом».
Это решение связано с злоупотреблении монополиста при установлении завышенной цены на голубое топливо, которая превысила мировые цены. "Газпром" не выполнил судовые решения, потому активы его были конфискованы и начался поиск механизмов для их ареста за рубежом.
Во всех судебных инстанциях Украины российский монополист потерпел поражение и должен выплатить Украине 170 млрд гривен ($5,91 млрд). Это озвучил Сергей Шкляр, заместитель министра юстиции, продолжив:"Сейчас, готовится тендер для привлечения иностранных юристов для отстаивания интересов Украины за рубежом».
Это решение связано с злоупотреблении монополиста при установлении завышенной цены на голубое топливо, которая превысила мировые цены. "Газпром" не выполнил судовые решения, потому активы его были конфискованы и начался поиск механизмов для их ареста за рубежом.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 20:15