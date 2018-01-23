В Киеве объяснили механизм взыскания денег с «Газпрома» после положительного решения суда

Во всех судебных инстанциях Украины российский монополист потерпел поражение и должен выплатить Украине 170 млрд гривен ($5,91 млрд). Это озвучил Сергей Шкляр, заместитель министра юстиции, продолжив:"Сейчас, готовится тендер для привлечения иностранных юристов для отстаивания интересов Украины за рубежом».Это решение связано с злоупотреблении монополиста при установлении завышенной цены на голубое топливо, которая превысила мировые цены. "Газпром" не выполнил судовые решения, потому активы его были конфискованы и начался поиск механизмов для их ареста за рубежом.