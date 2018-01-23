Новый кроссовер Zotye T500 выйдет на рынок в марте‍

Кроме того, к настоящему времени также заявлено, что под капотом современного T500 используется бензиновый двигатель с мощностью 156 л.с. В зависимости от того, какая комплектация приглянется покупателям, в продаже появятся модификациии как с механической, так и с роботизированной трансмиссией. Вполне возможно, что автомобиль в скором времени также будет доступен и на российском рынке. Благодаря наличию продвинутых опций и доступной цене, российские покупатели могут быть крайне заинтересованы в выборе китайского внедорожника.К настоящему времени установлено, что примерная стоимость автомобиля составит около 100 тысяч юаней, что в переводе на российскую валюту равно 884 тысячам рублей.