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В Mitsubishi уточнили дату российского дебюта кроссовера Eclipse Cross‍
Сегодня стало известно о том, когда точно появится в продаже обновленный японский кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Несколько ранее уже публиковались данные, что в России новая модель появится в первой половине 2018 года. Таким образом, по последним данным, японский кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross появится в России уже в апреле.

Пока остаются неизвестными цена на указанную модель и доступные для россиян комплектации, однако в скором времени эти сведения опубликуют, и покупателям станет значительно проще определиться с интересующим автомобилем. К настоящему времени заявлено, что самую дешевую модификацию можно будет приобрести по цене от полутора миллионов рублей. Остается также неизвестной данные о том, с какими силовыми агрегатами поставят кроссоверы к российским официальным дилерам.

В Mitsubishi уточнили дату российского дебюта кроссовера Eclipse Cross&#8205;


Вполне вероятно, что новый Mitsubishi Eclipse Cross предложат со стандартным 1,5-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 163 л.с. Кроме того, автомобиль также имеет шестиступенчатую автоматическую трансмиссию или вариатор, в зависимости от выбранной комплектации. Важно также выделить, что с декабря россиянам стал доступен обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который получит множество продвинутых функций.
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Добавил: maxran Вчера, 18:08
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