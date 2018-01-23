В Mitsubishi уточнили дату российского дебюта кроссовера Eclipse Cross‍

Пока остаются неизвестными цена на указанную модель и доступные для россиян комплектации, однако в скором времени эти сведения опубликуют, и покупателям станет значительно проще определиться с интересующим автомобилем. К настоящему времени заявлено, что самую дешевую модификацию можно будет приобрести по цене от полутора миллионов рублей. Остается также неизвестной данные о том, с какими силовыми агрегатами поставят кроссоверы к российским официальным дилерам.Вполне вероятно, что новый Mitsubishi Eclipse Cross предложат со стандартным 1,5-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 163 л.с. Кроме того, автомобиль также имеет шестиступенчатую автоматическую трансмиссию или вариатор, в зависимости от выбранной комплектации. Важно также выделить, что с декабря россиянам стал доступен обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который получит множество продвинутых функций.