Российские исследователи создали материал с недостижимыми в природе свойствами

В свою очередь она может переключаться между 2 режимами, которые связаны с выделением электромагнитного излучения. Данный новый материал можно применять в квантовых компьютерах. Научные эксперименты проводились российскими и немецкими исследователями, которые заявили про прорыв в создании материалов, обладающих уникальными особенностями.Квантовый метаматериал можно применять как элемент управления в электросхемах, которые обладают сверхпроводимостью. Кириллом Шульгой, являющимся сотрудником лаборатории отмечается, что благодаря созданию кубитов появилась возможность сконструировать новый материал, который состоит из метаатомов.