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Российские исследователи создали материал с недостижимыми в природе свойствами
Российские ученые создали новый материал, который имеет свойства недостижимые в природе. В данном случае речь ведётся в отношении квантовой метаструктуры, которая состоит из зеркальных кубитов.

Российские исследователи создали материал с недостижимыми в природе свойствами

В свою очередь она может переключаться между 2 режимами, которые связаны с выделением электромагнитного излучения. Данный новый материал можно применять в квантовых компьютерах. Научные эксперименты проводились российскими и немецкими исследователями, которые заявили про прорыв в создании материалов, обладающих уникальными особенностями.

Квантовый метаматериал можно применять как элемент управления в электросхемах, которые обладают сверхпроводимостью. Кириллом Шульгой, являющимся сотрудником лаборатории отмечается, что благодаря созданию кубитов появилась возможность сконструировать новый материал, который состоит из метаатомов.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 23:15
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