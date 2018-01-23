«Яндекс» открывает к медийной рекламе доступ всем пользователям «Директа»

По имеющейся информации, рекламодатели получат возможность размещения своей рекламы на условиях площадок, прошедших регистрацию с помощью Директа в Яндексе. Раньше работа с источниками медийного содержания проводилась исключительно в среде сервиса Яндекс.Дисплей.По истечении периода тестирования, у рекламодателей появится возможность размещения рекламы, как на площадках самого Яндекса, так и его действующих партнеров. Доступ к новой опции получат жители России, Беларуси, Казахстана, а так же другие государства.Настройка медийной рекламы будет сопровождаться возможностью ориентирования ее по географии, интересам, профессии, уровню дохода, а так же поисковым запросам и месту жительства. Для примера можно привести продавца шин Санкт-Петербурга, который организует демонстрацию баннеров исключительно для автовладельцев Северной столицы, ищущих данную категорию товара. Как планируется на будущее, скорее всего, Яндекс.Дисплей придет на смену Директу.