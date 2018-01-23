«Яндекс» открывает к медийной рекламе доступ всем пользователям «Директа»
Компанией «Яндекс» опубликовано заявление о скором запуске баннеров в пространстве контекстной рекламы. В настоящее время, специалистами проводятся подготовительные этапы для бета-тестирования.
По имеющейся информации, рекламодатели получат возможность размещения своей рекламы на условиях площадок, прошедших регистрацию с помощью Директа в Яндексе. Раньше работа с источниками медийного содержания проводилась исключительно в среде сервиса Яндекс.Дисплей.
По истечении периода тестирования, у рекламодателей появится возможность размещения рекламы, как на площадках самого Яндекса, так и его действующих партнеров. Доступ к новой опции получат жители России, Беларуси, Казахстана, а так же другие государства.
Настройка медийной рекламы будет сопровождаться возможностью ориентирования ее по географии, интересам, профессии, уровню дохода, а так же поисковым запросам и месту жительства. Для примера можно привести продавца шин Санкт-Петербурга, который организует демонстрацию баннеров исключительно для автовладельцев Северной столицы, ищущих данную категорию товара. Как планируется на будущее, скорее всего, Яндекс.Дисплей придет на смену Директу.
По имеющейся информации, рекламодатели получат возможность размещения своей рекламы на условиях площадок, прошедших регистрацию с помощью Директа в Яндексе. Раньше работа с источниками медийного содержания проводилась исключительно в среде сервиса Яндекс.Дисплей.
По истечении периода тестирования, у рекламодателей появится возможность размещения рекламы, как на площадках самого Яндекса, так и его действующих партнеров. Доступ к новой опции получат жители России, Беларуси, Казахстана, а так же другие государства.
Настройка медийной рекламы будет сопровождаться возможностью ориентирования ее по географии, интересам, профессии, уровню дохода, а так же поисковым запросам и месту жительства. Для примера можно привести продавца шин Санкт-Петербурга, который организует демонстрацию баннеров исключительно для автовладельцев Северной столицы, ищущих данную категорию товара. Как планируется на будущее, скорее всего, Яндекс.Дисплей придет на смену Директу.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:43