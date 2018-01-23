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Фламинго укусил надоедливую американку во Флориде
В американском штате Флорида при попытке сделать селфи надоедливую американку укусил фламинго.
Фламинго укусил надоедливую американку во Флориде


В Сети появилось видео, в котором запечатлен курьезный момент. Героиня ролика пыталась сделать селфи с фламинго, но птице, видимо, такая затея совсем не понравилась, и пернатый дал решительный отпор надоедливой блондинке.

Любительница селфи спросила у птицы: «Не возражаешь, если я сделаю фото с тобой?» и подошла к ней, после этого фламинго ее клюнул.

К счастью, обошлось без серьезных травм, и девушка после укуса всего лишь посмеялась над выходкой пернатого.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Вчера, 22:50
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