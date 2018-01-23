Фламинго укусил надоедливую американку во Флориде

В Сети появилось видео, в котором запечатлен курьезный момент. Героиня ролика пыталась сделать селфи с фламинго, но птице, видимо, такая затея совсем не понравилась, и пернатый дал решительный отпор надоедливой блондинке.Любительница селфи спросила у птицы: «Не возражаешь, если я сделаю фото с тобой?» и подошла к ней, после этого фламинго ее клюнул.К счастью, обошлось без серьезных травм, и девушка после укуса всего лишь посмеялась над выходкой пернатого.