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Химики впервые получили немятый «оловянный графен»
Международная группа квалифицированных химиков смогла синтезировать станен, а также получить материал, который является безупречным топологическим изолятором в случае высоких температур.

Химики впервые получили немятый «оловянный графен»

Станен является кристалликом, который применяется вместо графена. В свою очередь данный кристаллик состоит из атомов олова. Привлекательность станена для научных работников заключается в его теоретической полезности для низкоразмерной электроники, включая также вычислительные приборы.

Химиками принято решение проверить данную теорию. При этом они действительно смогли синтезировать однослойный плоский станен, обладающий размером около 5 тысяч квадратных нанометров. Вследствие того, что ранее проводимые опыты в этой сферы были неуспешными, научные деятели теперь довольны своей работой.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 22:40
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