Химики впервые получили немятый «оловянный графен»

Станен является кристалликом, который применяется вместо графена. В свою очередь данный кристаллик состоит из атомов олова. Привлекательность станена для научных работников заключается в его теоретической полезности для низкоразмерной электроники, включая также вычислительные приборы.Химиками принято решение проверить данную теорию. При этом они действительно смогли синтезировать однослойный плоский станен, обладающий размером около 5 тысяч квадратных нанометров. Вследствие того, что ранее проводимые опыты в этой сферы были неуспешными, научные деятели теперь довольны своей работой.