Алексей Купин попросил Ирину Донцову не вмешиваться в его роман с её дочкой

"Она видит самые жесткие моменты и начала обо мне думать плохо. У нас с ней контры, хотя мы даже не общаемся… У Ирины Михайловны своя жизнь, своя работа, а к нам можно приезжать в гости и поддерживать общение, но не так, чтобы она занимала какую-то активную роль. Нам не по 12 лет!», - сказал Алексей.

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