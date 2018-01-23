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Алексей Купин попросил Ирину Донцову не вмешиваться в его роман с её дочкой
Алексей Купин, который долгое время был другом для своей тёщи, неожиданно стал разговаривать с ней в дурном тоне, и на днях парень снова обратился к Ирине Михайловне, попросив её не мешать ни ему, ни дочке Майе.

Молодой человек объяснил, что всегда рад видеть маму своей возлюбленной в гостях, и не будет злиться, если женщина начнёт наблюдать за ними со стороны, что она, впрочем, и так успешно делает, однако лезть в их личную с Майей жизнь он не позволит.

Алексей Купин попросил Ирину Донцову не вмешиваться в его роман с её дочкой

"Она видит самые жесткие моменты и начала обо мне думать плохо. У нас с ней контры, хотя мы даже не общаемся… У Ирины Михайловны своя жизнь, своя работа, а к нам можно приезжать в гости и поддерживать общение, но не так, чтобы она занимала какую-то активную роль. Нам не по 12 лет!», - сказал Алексей.

Алексей Купин попросил Ирину Донцову не вмешиваться в его роман с её дочкой

Прежде, напомним, Купин поднял руку на свою девушку, в связи с чем её мать не только раскритиковала его, но и пообещала "оторвать ему уши". В ответ на это мужчина порекомендовал женщине заняться воспитанием своей кровиночки, и тогда, добавил Алексей, никаких проблем не будет.

По слухам, Алексей Купин и Майя Донцова, являющиеся участниками популярного проекта "Дом-2", окончательно расстались.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:54
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