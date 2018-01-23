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Катя Лель прошлась по гвоздям
Популярная исполнительница песен Катя Лель в данное время осваивает необычные техники поддержания здоровья и молодости. Певица на этот раз прошлась по гвоздям. Видеоролик экстремальной практики артистка обнародовала в своем микроблоге Instagram.

Катя Лель прошлась по гвоздям

Катя Лель в рамках Instagram постоянно делиться с поклонниками своим преуспеванием в освоении йоги. В этот раз известная певица обнародовала видеоролик, на котором запечатлено как она стоит на гвоздях. По словам звезды, она не верила в свои успехи, даже когда стояла на них, не могла осознать, что у нее всё же это получилось.

Катя не рекомендует повторять самостоятельно никому такой трюк, так как её действия контролировал опытный инструктор. Пост известной отечественной исполнительницы песен в течение двух часов сумел собрать более четырёх тысяч отметок «Мне нравится».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
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