Катя Лель прошлась по гвоздям

Катя Лель в рамках Instagram постоянно делиться с поклонниками своим преуспеванием в освоении йоги. В этот раз известная певица обнародовала видеоролик, на котором запечатлено как она стоит на гвоздях. По словам звезды, она не верила в свои успехи, даже когда стояла на них, не могла осознать, что у нее всё же это получилось.Катя не рекомендует повторять самостоятельно никому такой трюк, так как её действия контролировал опытный инструктор. Пост известной отечественной исполнительницы песен в течение двух часов сумел собрать более четырёх тысяч отметок «Мне нравится».