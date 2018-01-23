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Появилась информация об аппаратной системе Xiaomi Surge S2
В рамках Mobile World Congress 2018 компания Xiaomi собирается представить смартфоны Xiaomi Mi 7 и Xiaomi Mi 6X и заодно однокристальную аппаратную систему Xiaomi Surge S2. На данный момент известно, что она должна появиться в устройстве Xiaomi Mi 6X.

Появилась информация об аппаратной системе Xiaomi Surge S2


Помимо этого эксперты утверждают, что Xiaomi Surge S2 станет более производительной и совершенной по сравнению с прошлой версией SoC Surge S1. Сообщается, что оборудование будет выполняться по 16-нанометровой технологии. Процессор получит восемь ядер. Из них четыре ядра Cortex-A73 и четыре Cortex-A53. Первая группа будет достигать частоты в 2,2 ГГц, а вторая – в 1,8 ГГц.

По данным источников, в систему внедрят графический чип Mali-G71 MP8 и оперативную память стандарта LPDDR4. Эксперты предполагают, что Xiaomi Surge S2 будет ничем не хуже Kirin 960. Также стоит выделить встроенный носитель данных типа UFS 2.1.

Что касается смартфона Xiaomi Mi 6X, то он может появиться в продаже под названием Xiaomi Mi A2.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:20
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