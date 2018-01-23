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Скончалась самая пожилая работающая актриса Голливуда Конни Сойер
Самая пожилая работающая актриса Голливуда Конни Сойер скончалась в США в возрасте 105 лет.
Скончалась самая пожилая работающая актриса Голливуда Конни Сойер


Голливудская актриса Конни Сойер умерла на 106-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Вплоть до конца 2017 года она продолжала сниматься в фильмах.

Родилась Конни Сойер в 1912 году в Колорадо в семье еврейских мигрантов из Румынии.

На телевидении актриса начала сниматься в восемнадцать лет. Популярность ей принесла роль в комедии «Дыра в голове» («A Hole in the Head»), в которой она снялась вместе с Фрэнком Синатрой в 1959 году.

Последней работой Конни в кино стала эпизодическая роль мисс Салливан в телевизионной драме «Рэй Донован».

За свою жизнь всего актриса сыграла роли в более 140 фильмах и сериалах, среди которых «Тупой и еще тупее», «Когда Гарри встретил Салли», «Ананасовый экспресс», «Вне поля зрения», «Костер тщеславия».

Точную причину смерти Сойер пока не указали, но известно, что на протяжении многих лет она боролась с раком.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 18:15
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