Евгения Феофилактова отправила сына в детский сад

«Сейчас полностью погрузилась в дела Даниэльчика. За это время изучила и объездила все садики в моем районе, познакомилась с директорами этих садиков, изучила их программы. Наконец-то сделала выбор в пользу частного Английского Детского сада. Потом мы делали медицинскую карту для садика, прошли всех врачей. Со следующей недели начнем», - написала в социальной сети Евгения.

При этом мать мальчика призналась, что такое решение ей было непросто принять, поскольку расставаться с отпрыском невероятно трудно. К слову, видеться мама и сын смогут чаще, чем можно подумать. Дело в том, что ребёнок будет посещать детский сад не пять дней в неделю, а три. Такое расположение дел стало возможным благодаря «Непоседам». Не секрет, что в данном ансамбле поёт Даниэль.До этого Феофилактова заметила, что Даниэль стал ленивым, и причиной того, как считает она, является няня, которая постоянно находится рядом с ним. И именно поэтому телезвезда отправила его в детский сад для развития самостоятельности.