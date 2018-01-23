Сергей Горобченко рассказал о своем здоровье после больницы

Актер, полюбившийся зрителям после «Бумера», 16 января из-за приступа поджелудочной железы, оказался в больничной палате московской клиники. Медики диагностировали у Горобченко острый панкреатит. Такая болячка лечится голодом, покоем и холодными грелками на подреберье. В настоящее время актер уже дома: доктора больше не видят опасности в его состоянии. Однако болеть дома Сергею Горобченко некогда из-за слишком плотного рабочего графика, в котором место «окну» пока нет. Так что актер намерен продолжать работу.Поклонники артиста очень за него переживали и не уставали желать ему в соцсетях здоровья и скорейшего возвращения в кино.