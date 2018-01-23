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Сергей Горобченко рассказал о своем здоровье после больницы
Сергей Горобченко на днях экстренно попал на больничную койку, после того, как дома потерял сознание. Сейчас актер рассказывает, что ему стало гораздо лучше.
Сергей Горобченко рассказал о своем здоровье после больницы


Актер, полюбившийся зрителям после «Бумера», 16 января из-за приступа поджелудочной железы, оказался в больничной палате московской клиники. Медики диагностировали у Горобченко острый панкреатит. Такая болячка лечится голодом, покоем и холодными грелками на подреберье. В настоящее время актер уже дома: доктора больше не видят опасности в его состоянии. Однако болеть дома Сергею Горобченко некогда из-за слишком плотного рабочего графика, в котором место «окну» пока нет. Так что актер намерен продолжать работу.

Поклонники артиста очень за него переживали и не уставали желать ему в соцсетях здоровья и скорейшего возвращения в кино.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 20:55
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