Сергей Горобченко рассказал о своем здоровье после больницы
Сергей Горобченко на днях экстренно попал на больничную койку, после того, как дома потерял сознание. Сейчас актер рассказывает, что ему стало гораздо лучше.
Актер, полюбившийся зрителям после «Бумера», 16 января из-за приступа поджелудочной железы, оказался в больничной палате московской клиники. Медики диагностировали у Горобченко острый панкреатит. Такая болячка лечится голодом, покоем и холодными грелками на подреберье. В настоящее время актер уже дома: доктора больше не видят опасности в его состоянии. Однако болеть дома Сергею Горобченко некогда из-за слишком плотного рабочего графика, в котором место «окну» пока нет. Так что актер намерен продолжать работу.
Поклонники артиста очень за него переживали и не уставали желать ему в соцсетях здоровья и скорейшего возвращения в кино.
Актер, полюбившийся зрителям после «Бумера», 16 января из-за приступа поджелудочной железы, оказался в больничной палате московской клиники. Медики диагностировали у Горобченко острый панкреатит. Такая болячка лечится голодом, покоем и холодными грелками на подреберье. В настоящее время актер уже дома: доктора больше не видят опасности в его состоянии. Однако болеть дома Сергею Горобченко некогда из-за слишком плотного рабочего графика, в котором место «окну» пока нет. Так что актер намерен продолжать работу.
Поклонники артиста очень за него переживали и не уставали желать ему в соцсетях здоровья и скорейшего возвращения в кино.