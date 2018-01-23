Бритни Спирс обвенчается в Лас-Вегасе

Бритни Спирс выходит замуж за двадцатичетырёхлетнего манекенщика Сэма Асгари. Певица планирует организовать в Лас-Вегасе скромную свадебную церемонию. Бритни мечтает, чтобы этот день был только их праздником. Влюбленные продумывают детали торжества и пишут свадебные клятвы.Слухи о помолвке Бритни Спирс и Сэма Асгари ходили еще с апреля прошедшего года. В начале года артистка вместе со своими сыновьями поехала отдыхать на Гавайи, где папарацци сфотографировали на её безымянном пальце кольцо, на котором находиться большой бриллиант. Один из знакомых звезды рассказал, что Сэм очень любит Спирс и прекрасно ладит детьми певицы.