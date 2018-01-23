Саймон Марданшин бросил Марго Овсянникову из-за откровенной переписки

Саймон, нашедший переписку Марго, в которой участница "Дома-2" затронула тему цены за "волшебство", всё-таки пришёл к выводу, что ей нельзя верить и остался при своём мнении, согласно которому девушка действительно знает об эскорт-услугах не понаслышке. Овсянникова, конечно, опровергла свою причастность к подобным делам, но загорелый атлет больше не желает слушать бывшую вторую половинку.Как известно, прежде Марго хотела расставить все точки над "и" и объяснила переписку, найденную Марданшином в её мобильном устройстве. Улыбчивая красотка не стала долго объяснять, и только отметила, что в ней не говорилось об эскорте ничего, а Саймон просто всё не совсем правильно понял. К слову, ей и самой теперь не хочется продолжать отношения с этим человеком.Недавно, напомним, появившийся на "Острове любви" Алексей Чайчиц, так понравился Овсянниковой, что девушка стала присматриваться к нему. В соц-сети Марго уже назвала роман парня с Лизой Триандафилиди не очень искренним.