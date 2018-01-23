Кристина Асмус превратилась в русалку

Кристина Асмус в своём микроблоге Instagram выложила новый снимок. Актриса на данном фото изображена в телесной кофточке. Девушка, скрестив руки в области груди, стоит в воде. Образ артистки дополнили темные брови и ресницы, губы накрашены тёмно-красной помадой, при этом мокрые волосы касаются воды. Поклонники назвали Кристину настоящей русалкой, которая пытается завлечь мужчин в море.За 21 час фото набрало более 142 тысяч лайков и свыше 400 восторженных комментариев. В 2013 году Кристина Асмус вышла замуж за юмориста Гарика Харламова. В одном из своих постов актриса сообщила, что её муж не против откровенных фотосессий. После этого артистка стала чаще размещать в Instagram публикации, на которых она изображена полуобнаженной в воде.