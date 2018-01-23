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Подружку Шурыгиной затравили за обвинения в Сети
Подружка Дианы Шурыгиной пожаловала к Дмитрию Шепелеву на шоу "На самом деле». Там же находился и Семенов, на защиту которого стали родственники и друзья. На передаче Екатерина Лукоянчикова поведала о том, что сама лично видела скверное поведение Семенова в отношении ее подруг.

Подружку Шурыгиной затравили за обвинения в Сети


Как считает сама девушка, такое поведение уже говорит о многом. А общественность до сих пор судачит и выдвигает все новые идеи, было ли изнасилование на самом деле или Шурыгина все придумала для того, чтобы стать знаменитой. Наблюдатели разделились на два лагеря. Одни полностью стоят на стороне Дианы, а другие всецело поддерживают Сергея.

После того, когда закончился эфир, на девушку обрушился шквал критических замечаний. А кое-кто даже угрожал Екатерине расправой. А все это произошло по причине того, что девушка поведала о парне, который якобы изнасиловал Диану Шурыгину.

Екатерина собирается идти до конца и отстоять свое мнение в этой проблеме. Девушке не страшны угрозы, а также она не обращает никакого внимания на оскорбления. Но некоторые зрители категорически не доверят словам подружки Шурыгиной.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:25
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