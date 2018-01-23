Подружку Шурыгиной затравили за обвинения в Сети

Как считает сама девушка, такое поведение уже говорит о многом. А общественность до сих пор судачит и выдвигает все новые идеи, было ли изнасилование на самом деле или Шурыгина все придумала для того, чтобы стать знаменитой. Наблюдатели разделились на два лагеря. Одни полностью стоят на стороне Дианы, а другие всецело поддерживают Сергея.После того, когда закончился эфир, на девушку обрушился шквал критических замечаний. А кое-кто даже угрожал Екатерине расправой. А все это произошло по причине того, что девушка поведала о парне, который якобы изнасиловал Диану Шурыгину.Екатерина собирается идти до конца и отстоять свое мнение в этой проблеме. Девушке не страшны угрозы, а также она не обращает никакого внимания на оскорбления. Но некоторые зрители категорически не доверят словам подружки Шурыгиной.