Дизайнеры BMW раздумывают над выпуском производительного суперкара

Дизайнер Йозеф Кабан год тому назад перешёл из Volkswagen в BMW, где стал «правой рукой» шеф-дизайнера. В своё время господин Кабан создавал дизайн для многих автомобилей Skoda, а также он является одним из основных разработчиков гиперкара Bugatti Veyron.О новом суперкаре баварских производителей в настоящее ничего не известно. На автосалоне в Детройте Йозеф Кабан в интервью с журналистами намекнул на то, что в BMW разрабатывают новый суперкар. По мнению дизайнера, баварские производители выпускают отличные автомобили, так почему же бренду не создать производительный суперкар.