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Дизайнеры BMW раздумывают над выпуском производительного суперкара
Дизайнеры баварской компании BMW серьёзно задумываются над созданием производительного суперкара. В интервью с журналистами об этом рассказал новый дизайнер BMW Йозеф Кабан.

Дизайнеры BMW раздумывают над выпуском производительного суперкара


Дизайнер Йозеф Кабан год тому назад перешёл из Volkswagen в BMW, где стал «правой рукой» шеф-дизайнера. В своё время господин Кабан создавал дизайн для многих автомобилей Skoda, а также он является одним из основных разработчиков гиперкара Bugatti Veyron.

О новом суперкаре баварских производителей в настоящее ничего не известно. На автосалоне в Детройте Йозеф Кабан в интервью с журналистами намекнул на то, что в BMW разрабатывают новый суперкар. По мнению дизайнера, баварские производители выпускают отличные автомобили, так почему же бренду не создать производительный суперкар.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:00
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