Криптовалюта Tkeycoin намерена привлечь до 500 миллионов долларов
Разработчики Tkeycoin DAO намереваются расширить свой проект в банковском секторе в мировых масштабах. Как сообщает ТАСС, таким образом, компания, по сути, подтвердила свое желание серьезным образом развивать платформу Tkeycoin.
Как подчеркнула пресс-служба Holding BR, компания хочет вывести технологию блокчейн на общедоступный уровень. Не так давно ее финансовая администрация решила повысить сумму инвестиций до 500 миллионов долларов. Ранее означенный план не превышал 200 миллионов долларов, но учитывая тот факт, что количество инвесторов с каждым днем активно увеличивается, и было принято соответствующее решение.
В Tkeycoin готовы к тому, что в связи с активными темпами роста им предстоит выбирать из числа инвесторов тех, кто наиболее подходит проекту. Именно поэтому препродажа по токенам TCD будет действовать до суммы 10 миллионов долларов, а для крупных игроков и венчурных фондов, эта сумма не должна быть ниже 25 миллионов долларов.
Обычно крупные фонды занимаются перепродажей токенов с наценкой в диапазоне 25-35% до проведения ICO участникам, которые не были одобрены проектом. По мнению финансового аналитика Егора Силенского, в обозримом будущем эти политика и ограниченность приведут к значительному увеличению капитализации и ценности монеты на бирже.
Источник: http://tass.ru/novosti-partnerov/4894662
Как подчеркнула пресс-служба Holding BR, компания хочет вывести технологию блокчейн на общедоступный уровень. Не так давно ее финансовая администрация решила повысить сумму инвестиций до 500 миллионов долларов. Ранее означенный план не превышал 200 миллионов долларов, но учитывая тот факт, что количество инвесторов с каждым днем активно увеличивается, и было принято соответствующее решение.
В Tkeycoin готовы к тому, что в связи с активными темпами роста им предстоит выбирать из числа инвесторов тех, кто наиболее подходит проекту. Именно поэтому препродажа по токенам TCD будет действовать до суммы 10 миллионов долларов, а для крупных игроков и венчурных фондов, эта сумма не должна быть ниже 25 миллионов долларов.
Обычно крупные фонды занимаются перепродажей токенов с наценкой в диапазоне 25-35% до проведения ICO участникам, которые не были одобрены проектом. По мнению финансового аналитика Егора Силенского, в обозримом будущем эти политика и ограниченность приведут к значительному увеличению капитализации и ценности монеты на бирже.
Источник: http://tass.ru/novosti-partnerov/4894662
Экономика
Добавил: Роман Вчера, 17:13