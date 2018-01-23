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Ученые предложили новый способ диагностики сразу нескольких видов рака
Американские специалисты разработали отличный от других способ ранней диагностики сразу нескольких видов раковых опухолей. Анализ проводится, используя кровь пациента и позволяет с большой долей вероятности определить заболевание еще до проявления его первых симптомов.
Ученые предложили новый способ диагностики сразу нескольких видов рака



Специалисты Университета Джонса Хопкинса в США разработали новую методику определения рака по крови человека. Ученые установили: отмирающие онкоклетки выделяют мельчайшие частички ДНК в крови человека. Тест, разработанный американцами, позволяет эти крохотные ДНК выявить. В ходе своих опытов ученые смогли по анализу крови диагностировать 4 самых распространенных вида онкологии: груди, кишечника, легких и яичников. На сегодняшний день этот тест – наиболее правильный, т.к. позволяет отличить раковое ДНК от других ДНК, которые часто принимаются за онкомаркеры.

По словам разработчиков, сейчас тест только проходит стадию создания, но в будущем очень реально выглядит его массовое применение. Даже сейчас, на стадии разработки, этот метод определил рак у 50% человек, которые уже имели диагноз на начальной его стадии.
Общество / Наука
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 19:55
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