Ученые предложили новый способ диагностики сразу нескольких видов рака

Специалисты Университета Джонса Хопкинса в США разработали новую методику определения рака по крови человека. Ученые установили: отмирающие онкоклетки выделяют мельчайшие частички ДНК в крови человека. Тест, разработанный американцами, позволяет эти крохотные ДНК выявить. В ходе своих опытов ученые смогли по анализу крови диагностировать 4 самых распространенных вида онкологии: груди, кишечника, легких и яичников. На сегодняшний день этот тест – наиболее правильный, т.к. позволяет отличить раковое ДНК от других ДНК, которые часто принимаются за онкомаркеры.По словам разработчиков, сейчас тест только проходит стадию создания, но в будущем очень реально выглядит его массовое применение. Даже сейчас, на стадии разработки, этот метод определил рак у 50% человек, которые уже имели диагноз на начальной его стадии.