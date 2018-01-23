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Итальянская девочка выпила банку колы с червем
В Италии 12-летняя девочка из города Андрия обнаружила червя в банке колы, попытавшись ее выпить.
Итальянская девочка выпила банку колы с червем


В Италии двенадцатилетняя девочка из города Андрия была доставлена в медицинское учреждение после того, как попыталась выпить банку колы, в которой плавал червь.

Школьница сделала всего несколько глотков, после чего ощутила что-то во рту – это был червь. Родители девочки отправили ребенка на обследование в больницу, где врачами было установлено, что она полностью здорова. Червь, который был найден в банке, ее здоровью не угрожал.

В больнице сообщили, что изучили червя под микроскопом. Хотя медики признали червя не опасным, но отправили образец для более тщательного анализа в зоологический институт. Врачи добавили, что тревожных симптомов у девочки не наблюдалось – и это главное.

Служба по надзору за гигиеной питания и полиция начали проверку, для того чтобы выяснить, каким образом червь мог оказаться в банке с напитком.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Вчера, 19:45
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