Итальянская девочка выпила банку колы с червем

В Италии двенадцатилетняя девочка из города Андрия была доставлена в медицинское учреждение после того, как попыталась выпить банку колы, в которой плавал червь.Школьница сделала всего несколько глотков, после чего ощутила что-то во рту – это был червь. Родители девочки отправили ребенка на обследование в больницу, где врачами было установлено, что она полностью здорова. Червь, который был найден в банке, ее здоровью не угрожал.В больнице сообщили, что изучили червя под микроскопом. Хотя медики признали червя не опасным, но отправили образец для более тщательного анализа в зоологический институт. Врачи добавили, что тревожных симптомов у девочки не наблюдалось – и это главное.Служба по надзору за гигиеной питания и полиция начали проверку, для того чтобы выяснить, каким образом червь мог оказаться в банке с напитком.