Смартфон LG Aristo 2 выходит на рынок США за 60 долларов

Стоит отметить, что новинка была презентована в этом месяце и стала приемником старой модели LG Aristo. Девайс оснащен IPS-матрицей с диагональю 5 дюймов, которая предлагает HD-качество. В аппаратной основе работает процессор с четырьмя ядрами, но пока неизвестно какой именно чипсет был заложен под корпус.Объем оперативной памяти LG Aristo 2 составит 2 гигабайта, а встроенный носитель предоставит пользователю 16 Гб свободного места. Также последний параметр можно будет увеличить до 32 Гб с помощью карты памяти. Емкость аккумулятора достигает отметки в 2140 мАч. Основная камера обладает вспышкой со светодиодами и может делать записи в формате Full HD.Интересно, что за такую цену покупателю также предложат дактилоскопический сканер и даже сенсор для распознавания лица, который может работать в качестве блокиратора экрана. Помимо этого имеется Wi-Fi, 4G LTE и Bluetooth.