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Марго Овсянникова прокомментировала откровенные слухи о себе
Марго Овсянникова решила расставить все точки над "и" - развеять нехорошие слухи про неё, которые распускают бывшие участницы "Дома-2" Мэри Кулешова и Алиса Литинская, а также Саймон Марданшин, изменивший блондинке на днях с Еленой Хроминой, недавно появившейся на "Острове любви".

Стоит отметить, что разъяснить ситуацию Марго решила сразу после слов Марданшина о том, что она занимается эскортом. Как известно, молодой человек поведал о переписке Овсянниковой с каким-то парнем, найденной им в социальной сети. Девушка не отрицает, что действительно общалась со своим другом о ценах на "волшебство", однако речь шла вовсе не о ней.

Марго Овсянникова прокомментировала откровенные слухи о себе

"Однако я могу так сказать: то, что он увидел, никак не касается темы эскорта. Да, там было про цены, типа: «Ночь — 700» и так далее, но это я общалась с другом, и вообще не про себя, это другая тема», - объяснила Марго.

Прежде, как известно, Кулешова и Литинская, покинувшие телестройку одновременно, также говорили об откровенном прошлом Марго. Впрочем, девушки отметили, что слышали это от других людей и не хотят утверждать, что информация достоверная. Кроме того, подруги считают Овсянникову неплохой и интересной девушкой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:09
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