Марго Овсянникова прокомментировала откровенные слухи о себе

"Однако я могу так сказать: то, что он увидел, никак не касается темы эскорта. Да, там было про цены, типа: «Ночь — 700» и так далее, но это я общалась с другом, и вообще не про себя, это другая тема», - объяснила Марго.

Стоит отметить, что разъяснить ситуацию Марго решила сразу после слов Марданшина о том, что она занимается эскортом. Как известно, молодой человек поведал о переписке Овсянниковой с каким-то парнем, найденной им в социальной сети. Девушка не отрицает, что действительно общалась со своим другом о ценах на "волшебство", однако речь шла вовсе не о ней.Прежде, как известно, Кулешова и Литинская, покинувшие телестройку одновременно, также говорили об откровенном прошлом Марго. Впрочем, девушки отметили, что слышали это от других людей и не хотят утверждать, что информация достоверная. Кроме того, подруги считают Овсянникову неплохой и интересной девушкой.