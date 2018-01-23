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«Манчестер Юнайтед» второй раз подряд становится самым прибыльным футбольным клубом
Как сообщается компания Deloitte, английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» уже второй раз подряд получает звание самого прибыльного мире. Так в прошлом сезоне «МЮ» получил 676 млн. евро.

«Манчестер Юнайтед» второй раз подряд становится самым прибыльным футбольным клубом


Представитель аудиторской компании сообщает, что главным секретом успеха для клуба в прошлом сезоне стала победа в Лиге Европы, поскольку так мадридский «Реал» остался позади на 1,7 млн. евро. За «Реалом» следует «Барселона» с результатом в 648,3 млн. евро. Закрывают пятерку лидеров «Бавария» (587,8 млн. евро) и «Манчестер Сити» (527,7 млн. евро).

Также стоит отметить, что в этом году общий доход всех клубов английской премьер-лиги составил 7,9 миллиарда евро. Такой результат является самым лучшим за всю историю существования турнира. В Deloitte считают, что в следующем году данный показатель может вырасти до отметки в 8 млрд. евро.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:35
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