«Манчестер Юнайтед» второй раз подряд становится самым прибыльным футбольным клубом

Представитель аудиторской компании сообщает, что главным секретом успеха для клуба в прошлом сезоне стала победа в Лиге Европы, поскольку так мадридский «Реал» остался позади на 1,7 млн. евро. За «Реалом» следует «Барселона» с результатом в 648,3 млн. евро. Закрывают пятерку лидеров «Бавария» (587,8 млн. евро) и «Манчестер Сити» (527,7 млн. евро).Также стоит отметить, что в этом году общий доход всех клубов английской премьер-лиги составил 7,9 миллиарда евро. Такой результат является самым лучшим за всю историю существования турнира. В Deloitte считают, что в следующем году данный показатель может вырасти до отметки в 8 млрд. евро.