Кроссовер DS 3 Crossback доберётся до России через два года

Премиальный французский бренд планирует после 2020 года на российский рынок планируют привозить минимум по одной модели в год. Кроссовер DS 3 Crossback производители ещё не анонсировали. По информации инсайдеров, презентация автомобиля состоится во второй половине 2018 года.Отмечается, что дизайн кроссовера DS 3 Crossback выполнен в стиле седьмой модели. В моторную гамму новинки скорее всего войдут турбированные дизельные и бензиновые двигатели, так как именно такие автомобили предпочитают россияне. Не исключено, что в Россию также привезут электрические и гибридные модификации кроссовера.В настоящее время на российском рынке доступны только модели DS 3 и DS 4. Стоимость автомобилей составляет от 1 255 000 до 1 820 000 рублей.