Ведущим нового шоу «Звезды под гипнозом» станет Максим Галкин

По задумке, в этом шоу знаменитости будут переживать неожиданные изменения в настроении и существенные потрясения в поведении при помощи гипноза.Вводить в такое состояние звездных гостей будет знаменитый гипнолог Иса Багиров. Участники шоу будут показывать, как будто они водят автомобиль, становятся малышами, будут есть кислые продукты, как самое сладкое печенье, рыдать от ужаса и принимать самые исключительные позы. После таких испытаний знаменитости смогут рассказать о тех чувствах, которые им довелось пережить.А ведущий Максим Галкин будет разбавлять накаленную атмосферу в студии и расспрашивать Багирова обо всех состояниях, в которых будут находиться гости.Стоит добавить, что при гипнозе сознание отключается не полностью. Люди слышат все то, что им говорят, но ощущают намного тоньше, чем во время бодрствования.