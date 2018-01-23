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Шотландские ученые разработали устройство для изготовления медикаментов в условиях быта
В Шотландии ученые разработали устройство, при помощи которого можно изготовить медикаменты в бытовых условиях.
Шотландские ученые разработали устройство для изготовления медикаментов в условиях быта


Методика дает возможность производить необходимое количество лекарств при эпидемии либо во время пребывания на борту космических кораблей.

Имеется в виду печать реакционных сосудов, в которых будут создаваться таблетки. Первые аналогичные сосуды были созданы при помощи 3D-печати в 2012 году, но тогда это позволяло реализовать только простые химсоединения.

Новая технология делает доступным одновременное соединение несколько сосудов друг с другом. При этом можно поддержать 4 вида реакций, включающих 12 разных шагов - начиная от процедуры фильтрации и заканчивая механизмом выпаривания. Для этого нужно программное обеспечение, набор компонентов и принтер стоимостью около 2000 долларов.

Один из авторов нового исследования отметил, что проводить печать подобных сосудов гораздо выгоднее, чем покупать их.
Общество / Наука
Добавил: Марина Полянская Вчера, 21:40
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