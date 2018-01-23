Шотландские ученые разработали устройство для изготовления медикаментов в условиях быта
В Шотландии ученые разработали устройство, при помощи которого можно изготовить медикаменты в бытовых условиях.
Методика дает возможность производить необходимое количество лекарств при эпидемии либо во время пребывания на борту космических кораблей.
Имеется в виду печать реакционных сосудов, в которых будут создаваться таблетки. Первые аналогичные сосуды были созданы при помощи 3D-печати в 2012 году, но тогда это позволяло реализовать только простые химсоединения.
Новая технология делает доступным одновременное соединение несколько сосудов друг с другом. При этом можно поддержать 4 вида реакций, включающих 12 разных шагов - начиная от процедуры фильтрации и заканчивая механизмом выпаривания. Для этого нужно программное обеспечение, набор компонентов и принтер стоимостью около 2000 долларов.
Один из авторов нового исследования отметил, что проводить печать подобных сосудов гораздо выгоднее, чем покупать их.
Методика дает возможность производить необходимое количество лекарств при эпидемии либо во время пребывания на борту космических кораблей.
Имеется в виду печать реакционных сосудов, в которых будут создаваться таблетки. Первые аналогичные сосуды были созданы при помощи 3D-печати в 2012 году, но тогда это позволяло реализовать только простые химсоединения.
Новая технология делает доступным одновременное соединение несколько сосудов друг с другом. При этом можно поддержать 4 вида реакций, включающих 12 разных шагов - начиная от процедуры фильтрации и заканчивая механизмом выпаривания. Для этого нужно программное обеспечение, набор компонентов и принтер стоимостью около 2000 долларов.
Один из авторов нового исследования отметил, что проводить печать подобных сосудов гораздо выгоднее, чем покупать их.