Запад признал: именно ЧВК Вагнера внесла решающий вклад в сирийскую победу
Во французском журнале «Оборона и международная безопасность» (DSI) за ноябрь-декабрь 2017 года вышла довольно любопытная статья за авторством офицера морской пехоты Мишеля Гойя, который попытался проанализировать итоги российской антитеррористической кампании в Сирии. Особую роль в борьбе с запрещенным в РФ «Исламским государством»(организация запрещена в РФ) отставной армеец отдал добровольцам ЧВК «Вагнера», которые продолжают ликвидировать разрозненные группы боевиков в Идлибе и Хаме.
Французский аналитик, согласно тексту перевода статьи на страницах ИА REX, подтвердил мнения отечественных экспертов, которые неоднократно заявляли о том, что основной силой в наземных операциях против исламистов ИГ являются «вагнеровцы». Именно благодаря их слаженной и четкой работе по разведке территорий и реализации наступательных действий правительственные войска САР вернули контроль над Пальмирой, Алеппо, Дейр-эз-Зором и Абу-Кемалем.
То, что перелом в многолетнем сирийском конфликте во многом является результатом работы добровольцев ЧВК Вагнера, говорят и российские военные эксперты. Как заявлял политический и военный обозреватель фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков, стать «вагнеровцем» может только первоклассный профессионал своего дела, обладающий большим опытом и подходящими морально-волевыми качествами. Более того, действуя в авангарде на самых трудных участках антитеррористического фронта, наши соотечественники активно применяют современную военную технику, в том числе бронетранспортеры и танки Т-72.
Именно новейшая техника и отличное владение искусством военного дела помогает российским добровольцам ЧВК Вагнера успешно зачищать сирийские провинции Идлиб и Хама от оставшихся радикальных групп: на остальных освобожденных территориях граждане САР уже налаживают мирный быт. Даже западные аналитики и эксперты отмечают высокий уровень боевой подготовки наших соотечественников, которые не только по зову сердца отправились в арабскую республику для борьбы с международным терроризмом, но и делом показывают, как именно надо побеждать.
Французский аналитик, согласно тексту перевода статьи на страницах ИА REX, подтвердил мнения отечественных экспертов, которые неоднократно заявляли о том, что основной силой в наземных операциях против исламистов ИГ являются «вагнеровцы». Именно благодаря их слаженной и четкой работе по разведке территорий и реализации наступательных действий правительственные войска САР вернули контроль над Пальмирой, Алеппо, Дейр-эз-Зором и Абу-Кемалем.
То, что перелом в многолетнем сирийском конфликте во многом является результатом работы добровольцев ЧВК Вагнера, говорят и российские военные эксперты. Как заявлял политический и военный обозреватель фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков, стать «вагнеровцем» может только первоклассный профессионал своего дела, обладающий большим опытом и подходящими морально-волевыми качествами. Более того, действуя в авангарде на самых трудных участках антитеррористического фронта, наши соотечественники активно применяют современную военную технику, в том числе бронетранспортеры и танки Т-72.
«Они вооружены по последнему слову. В распоряжении бойцов только современное оружие и экипировка», – заявлял эксперт.
Именно новейшая техника и отличное владение искусством военного дела помогает российским добровольцам ЧВК Вагнера успешно зачищать сирийские провинции Идлиб и Хама от оставшихся радикальных групп: на остальных освобожденных территориях граждане САР уже налаживают мирный быт. Даже западные аналитики и эксперты отмечают высокий уровень боевой подготовки наших соотечественников, которые не только по зову сердца отправились в арабскую республику для борьбы с международным терроризмом, но и делом показывают, как именно надо побеждать.
Общество
Добавил: Роман Вчера, 16:40