Специалисты создали компьютерные снимки iPhone XI

Исходя из снимков, стало понятно, что будущий смартфон iPhone XI будет очень сильно похожим с нынешней моделью, но вот рамки передней панели, скорее всего, разработчики постараются уменьшить. Таким образом, верхний вырез для динамиков, камеры и датчиков должен стать меньше.Также эксперты iDrop News осмелились предположить, что Apple исключит выступ модуля основной камеры на задней панели.Известно, что будущей осенью американская корпорация готовит сразу три новых модификации. Еще стоит отметить, что iPhone X перед выходом новинок должен уйти с рынка, поскольку снижение его стоимости может повлиять на продажи будущих смартфонов.