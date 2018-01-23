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GM обещает первым в мире сделать электромобили прибыльными‍
Американская автомобильная компания General Motors заинтересована в том, чтобы уже к 2021 году оказаться прибыльном в сфере производства новейших электрокаров. Такие намерения озвучил генеральный директор автогиганта.

В свою очередь, разработчики General Motors будут использовать собственные наработки и технологии для выпуска батарей, модульной платформы и других важных компонентов для будущей техники. Кроме того, выпуск будет осуществляться при тесном взаимодействии с китайскими партнерами из SAIC, с помощью которых рассчитывают существенно увеличить объемы производства. В планах компании также добиться успешного завершения работы над созданием собственного продвинутого блока управления батареей. В том случае, если эти планы будут выполнены, то конечная стоимость батарей упадет примерно на треть.

GM обещает первым в мире сделать электромобили прибыльными&#8205;


Такая тенденция имеет большую важность, так как электрическая версия Chevrolet Bolt обходится покупателям на одну треть дороже именно по причине стоимости батареи. Таким образом, уже в ближайшие несколько лет производитель сможет снизить стоимость модели на 6 тысяч долларов, что отразится на более высоком спросе и покупательской способности. Не исключено, что озвученные планы смогут быть выполнены значительно раньше, чем предполагают разработчики.
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Добавил: maxran Вчера, 16:26
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