GM обещает первым в мире сделать электромобили прибыльными‍

В свою очередь, разработчики General Motors будут использовать собственные наработки и технологии для выпуска батарей, модульной платформы и других важных компонентов для будущей техники. Кроме того, выпуск будет осуществляться при тесном взаимодействии с китайскими партнерами из SAIC, с помощью которых рассчитывают существенно увеличить объемы производства. В планах компании также добиться успешного завершения работы над созданием собственного продвинутого блока управления батареей. В том случае, если эти планы будут выполнены, то конечная стоимость батарей упадет примерно на треть.Такая тенденция имеет большую важность, так как электрическая версия Chevrolet Bolt обходится покупателям на одну треть дороже именно по причине стоимости батареи. Таким образом, уже в ближайшие несколько лет производитель сможет снизить стоимость модели на 6 тысяч долларов, что отразится на более высоком спросе и покупательской способности. Не исключено, что озвученные планы смогут быть выполнены значительно раньше, чем предполагают разработчики.