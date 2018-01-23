Tesla зарегистрировала седан Tesla Model 3 с двумя моторами
Уже с весны нынешнего года начнет производство нового американского электрокара Tesla Model 3, тогда как уже сейчас каждый желающий может подобрать интересующую конфигурацию, определившись с идеальными параметрами автомобиля.
Вместе с тем, некоторое время назад было известно, что американский бренд столкнулся с некоторыми неприятностями в ходе разработки Tesla Model 3, однако все проблемы были решены достаточно оперативно и не пришлось переносить сроки выпуска очередного электрокара. Примечательно, в конце минувшего года производитель уже выпустил порядка одной тысячи экземпляров модели, обещая в дальнейшем справляться с данными объемами в течение одной недели.
Некоторые специалисты уже сейчас высказывают предположения, что новый электрокар Tesla Model 3 в очередной раз может столкнуться с некоторыми трудностями в процессе выпуска. Обновленная модификация электрического седана появится на конвейере уже с весны нынешнего года, тогда как производителем до сих пор засекречена конечная стоимость на модель. Все детали новинки пока не расшифровываются в интересах бренда, а потому остается лишь дождаться детальных данных об американском электрокаре Tesla Model 3.
Вместе с тем, некоторое время назад было известно, что американский бренд столкнулся с некоторыми неприятностями в ходе разработки Tesla Model 3, однако все проблемы были решены достаточно оперативно и не пришлось переносить сроки выпуска очередного электрокара. Примечательно, в конце минувшего года производитель уже выпустил порядка одной тысячи экземпляров модели, обещая в дальнейшем справляться с данными объемами в течение одной недели.
Некоторые специалисты уже сейчас высказывают предположения, что новый электрокар Tesla Model 3 в очередной раз может столкнуться с некоторыми трудностями в процессе выпуска. Обновленная модификация электрического седана появится на конвейере уже с весны нынешнего года, тогда как производителем до сих пор засекречена конечная стоимость на модель. Все детали новинки пока не расшифровываются в интересах бренда, а потому остается лишь дождаться детальных данных об американском электрокаре Tesla Model 3.
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Добавил: maxran Вчера, 16:16