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Эксперты рынка недвижимости рассказали о пустующих офисах в Москве по итогам 2017 года
По словам экспертов рынка офисов в этом секторе наблюдается спад востребованности из-за снижения деловой активности. В основном это касается помещений сдаваемых в аренду за МКАД. В настоящее время пустует до 1/5 таких помещений.

В прошедшем году количество предложения офисной недвижимости достигло 16,3 млн кв. м. К этому количеству добавилось предложение введенных в эксплуатацию 408 тыс. кв. м офисных площадей (А, В класс). Соответственно, из-за существенного уменьшения деловой активности из-за структурного кризиса - количество незанятых помещений возросло: до 17% - класс А и 11,5% - класс В.

В основном они остались невостребованными на столичных территориях за МКАД (А – почти 40% и в В-классе свыше 22% от предложения в 390 тыс. кв. м. Стоимость аренды составила почти 11 тыс. руб. за 1 кв. м в год (А класс) и 8 тыс. руб. за 1 кв. м в год (В класс). В результате, застройщики снизили вдвое ввод в эксплуатацию и самих площадей такого класса недвижимости и сократили количество проектов, связанных с этой сферой бизнеса.

Эксперты рынка недвижимости рассказали о пустующих офисах в Москве по итогам 2017 года
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 19:50
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