«Заряженный» Range Rover Velar SVR дебютирует в октябре 2018 года
Автомобильный бренд Land Rover выпустил обновленную спортивную модификацию кроссовера Range Rover Velar. Об этом свидетельствуют появившиеся в сети шпионские фотографии. Кроме того, известно, что новинку выпустят с приставкой в названии SVR. Известно, что главным конкурентом на мировом рынке станет BMW X6 M.
Автомобиль будет приводиться в движение при помощи 5-литрового бензинового двигателя, мощность которого составляет 550 л.с. Кроме того, развить скорость до 100 км в час можно всего за 4,2 секунды. Некоторые эксперты высказали предположение, что данная новинка будет весить до 1,8 тонны. Наличие пневматической подвески и уникального шасси сделает возможным получить качества внедорожника для столь компактного кроссовера.
В ходе проведения дорожных заездов бамперы автомобиля были скрыты защитным камуфляжем, однако это не помешало представить примерную картинку дизайна автомобиля. Кроме того, уникальность внешнего вида кроссовера будет заключаться в том числе в наличии новых дисков и суппортов нового дизайна. Важно также отметить, что данный автомобиль выполнен на платформе IQ [AI], которая уже себя зарекомендовать на других моделях данной марки.
Автомобиль будет приводиться в движение при помощи 5-литрового бензинового двигателя, мощность которого составляет 550 л.с. Кроме того, развить скорость до 100 км в час можно всего за 4,2 секунды. Некоторые эксперты высказали предположение, что данная новинка будет весить до 1,8 тонны. Наличие пневматической подвески и уникального шасси сделает возможным получить качества внедорожника для столь компактного кроссовера.
В ходе проведения дорожных заездов бамперы автомобиля были скрыты защитным камуфляжем, однако это не помешало представить примерную картинку дизайна автомобиля. Кроме того, уникальность внешнего вида кроссовера будет заключаться в том числе в наличии новых дисков и суппортов нового дизайна. Важно также отметить, что данный автомобиль выполнен на платформе IQ [AI], которая уже себя зарекомендовать на других моделях данной марки.