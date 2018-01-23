«Заряженный» Range Rover Velar SVR дебютирует в октябре 2018 года

Автомобиль будет приводиться в движение при помощи 5-литрового бензинового двигателя, мощность которого составляет 550 л.с. Кроме того, развить скорость до 100 км в час можно всего за 4,2 секунды. Некоторые эксперты высказали предположение, что данная новинка будет весить до 1,8 тонны. Наличие пневматической подвески и уникального шасси сделает возможным получить качества внедорожника для столь компактного кроссовера.В ходе проведения дорожных заездов бамперы автомобиля были скрыты защитным камуфляжем, однако это не помешало представить примерную картинку дизайна автомобиля. Кроме того, уникальность внешнего вида кроссовера будет заключаться в том числе в наличии новых дисков и суппортов нового дизайна. Важно также отметить, что данный автомобиль выполнен на платформе IQ [AI], которая уже себя зарекомендовать на других моделях данной марки.