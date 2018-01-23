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Виктории Романец придётся ответить за оскорбления сотрудницы ФСБ
Бывшая участница "Дома-2" Виктория Романец, которая славится не только своей привлекательностью, но и скандалами, снова была вовлечена в инцидент, и на этот раз, ей придётся ответить за свои оскорбления.

Оскорбила Виктория сотрудницу ФСБ. Это произошло в аэропорту. Как известно, в Шереметьево знаменитость не узнали во время паспортного контроля, поэтому в Париж она могла бы и не полететь. У Виктории попросили справку о пластических операциях, поскольку не смогли её идентифицировать. Тогда девушка стала ругаться, а потом добилась пропуска.

Виктории Романец придётся ответить за оскорбления сотрудницы ФСБ

Однако, покинув место происшествия, Романец и не думала успокаиваться, принявшись оскорблять в социальных сетях сотрудницу ФСБ, которая пребывала при исполнении. Стоит отметить, что во время проверки в аэропорту Виктории сказали, что её документы будут проверяться в ФСБ, и это очень разозлило её.

В данный момент хейтеры неописуемо рады тому, что с Романец случилась такая неприятная история, так как справедливость, не сомневаются они, должна восторжествовать, если человек не умеет вести себя культурно в общественном месте. Но Виктория не торопится приносить свои извинения и полностью уверена в своей правоте.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 15:58
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