Виктории Романец придётся ответить за оскорбления сотрудницы ФСБ

Оскорбила Виктория сотрудницу ФСБ. Это произошло в аэропорту. Как известно, в Шереметьево знаменитость не узнали во время паспортного контроля, поэтому в Париж она могла бы и не полететь. У Виктории попросили справку о пластических операциях, поскольку не смогли её идентифицировать. Тогда девушка стала ругаться, а потом добилась пропуска.Однако, покинув место происшествия, Романец и не думала успокаиваться, принявшись оскорблять в социальных сетях сотрудницу ФСБ, которая пребывала при исполнении. Стоит отметить, что во время проверки в аэропорту Виктории сказали, что её документы будут проверяться в ФСБ, и это очень разозлило её.В данный момент хейтеры неописуемо рады тому, что с Романец случилась такая неприятная история, так как справедливость, не сомневаются они, должна восторжествовать, если человек не умеет вести себя культурно в общественном месте. Но Виктория не торопится приносить свои извинения и полностью уверена в своей правоте.