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Mercedes-AMG GT в кузове седан запечатлён во время прохождения финальных тестов
Немецкие производители готовят к дебюту суперкар Mercedes-AMG GT в кузове седан. Новый автомобиль был запечатлён во время прохождения финальных тестов на зимних дорогах.

Mercedes-AMG GT в кузове седан запечатлён во время прохождения финальных тестов


Судя по свежим фотографиям, Mercedes-AMG GT Sedan будет оснащён фирменной решёткой радиатора Panamericana, которую производители зарезервировали для самых мощных моделей, массивным спойлером сзади и спортивной выхлопной системой. На рынке новый суперкар составит конкуренцию спорткару Porsche Panamera.

По мнению экспертов, в подкапотном пространстве Mercedes-AMG GT Sedan будет установлен битурбированный мотор V8 объёмом 4,0 литра, выдающий 603 лошадиные силы. Также специалисты не исключают, что автомобиль может получить гибридный силовой агрегат. Официальный дебют седана ожидается на Женевском автосалоне в марте 2018 года.
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Добавил: Алина Вчера, 21:10
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