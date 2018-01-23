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Эксперты "Миэль-Новостройки": Застройщики снизили активность в конце 2017 года
На декабрь 2017 года в столице и Подмосковье наблюдался застой, когда снижалось и предложение нового жилья на первичке и спрос на него. Специалисты "Миэль-Новостройки"поясняют это Новогодними праздниками и снижением деловой активности.

По сообщению представителей строительной отрасли, в Москве и Подмосковье на рынке появились только два застройщика. При этом на рынке не наблюдается активности, потому что сильно упала покупательная способность людей. Потому оживился вторичный рынок, где цены существенно ниже на объекты бюджетного уровня.

Стоимость метра жилой недвижимости не превысила 196 тыс. рублей – стоимость возросла на 1,2%, за год. Не было заявлено и ввода в эксплуатацию жилых комплексов. Объем предложения упал на 3% и составил чуть выше 400 тысяч метров квадратных.

Эксперты "Миэль-Новостройки": Застройщики снизили активность в конце 2017 года
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 19:40
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