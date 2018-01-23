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Жизнь Юлии Савичевой после рождения дочки круто изменилась
Популярная исполнительница Юлия Савичева, которая очень быстро возвратилась на эстраду после рождения ребенка, поделилась, что супруг постоянно помогает ей с малышкой. Александр Аршинов иногда не спал по ночам и боялся, что с его дочкой может что-то случиться. А сейчас Александр без проблем возится с пятимесячным малышом наравне с мамой и бабушкой.

Жизнь Юлии Савичевой после рождения дочки круто изменилась


Савичева поведала, что вела себя спокойно после рождения дочки, крепко спала по ночам, без причины не волновалась в отличие от своего мужа, который первое время боялся отойти от кроватки и постоянно пытался уловить дыхание малышки, а также беспокоился о ее здоровье.

После рождения дочка жизнь Юлии круто изменилась. Она пересмотрела свои взгляды на многие вещи и поняла, что не стоит тратить свою жизнь на пустяки. На данном жизненном этапе у певицы семья стоит на первом месте, а карьера немного подождет. Будучи в положении Юлия не представляла своей жизни без сцены, но испытав счастье материнства, девушка поняла, что работа не может сравниться с таким долгожданным счастьем. Свою малышку Анну она тщательно скрывает, боясь сглаза.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 21:00
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