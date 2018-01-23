Жизнь Юлии Савичевой после рождения дочки круто изменилась

Савичева поведала, что вела себя спокойно после рождения дочки, крепко спала по ночам, без причины не волновалась в отличие от своего мужа, который первое время боялся отойти от кроватки и постоянно пытался уловить дыхание малышки, а также беспокоился о ее здоровье.После рождения дочка жизнь Юлии круто изменилась. Она пересмотрела свои взгляды на многие вещи и поняла, что не стоит тратить свою жизнь на пустяки. На данном жизненном этапе у певицы семья стоит на первом месте, а карьера немного подождет. Будучи в положении Юлия не представляла своей жизни без сцены, но испытав счастье материнства, девушка поняла, что работа не может сравниться с таким долгожданным счастьем. Свою малышку Анну она тщательно скрывает, боясь сглаза.