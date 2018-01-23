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Россияне сочли имя «Ксения Собчак» самым подходящим для проституток
Россияне сочли имя «Ксения Собчак» самым подходящим для женщин-проституток.

Ошеломляющая новость появилась в результате исследований, проведенным аналитиками NumBuster. Как оказалось, российские мужчины, пользующиеся услугами жриц любви, обычно записывают их номера в телефонной книге под именем светской львицы и кандидата в президенты России Ксении Собчак.

Эскорт-услуги под такой маскировкой записывает более 3000 опрошенных россиян. К имени пользователи «любовных сервисов» чаще всего дополняют так сказать, квалификацию жриц любви, с краткой характеристикой, приметами и обстоятельствами знакомства.
Россияне сочли имя «Ксения Собчак» самым подходящим для проституток

Сервис Numbuster! анализирует все контакты смартфона и популярен среди пользователей по всему миру.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Вчера, 18:05
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