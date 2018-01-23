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Рассекречен интерьер лимузина «Кортеж»
Представители издания «Авторевю» обнародовали подробности об авто серии «Кортеж», которые представят весной на инаугурации президента. Газета опубликовала снимки интерьера и сообщила о конструкции авто.

Рассекречен интерьер лимузина «Кортеж»


Авто серии «Кортеж» будут оснащены электронной приборной панелью и мультимедийным комплексом, без тачскрина и поддержки Apple, Android. Конструкторы отказались от них, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности при подключении смартфона к авто. Для декорирования машины применили натуральную древесину, кожу Nappa и металлические вставки.

Заднее сиденье будет установлено под наклоном 27 градусов. С помощью электромотора его можно будет сместить назад на 45 градусов. Подставка для ног отсутствует.

Полноприводные седаны будут оснащены электродвигателем, который предотвратит перемещение машины только на электротяге. Это сделает авто более мобильным в случае поломки силовой установки. Стандартным для моделей серии «Кортеж» будет V8 4.4 c двумя турбинами.
Авто
Добавил: Daria Вчера, 20:50
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