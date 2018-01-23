Рассекречен интерьер лимузина «Кортеж»

Авто серии «Кортеж» будут оснащены электронной приборной панелью и мультимедийным комплексом, без тачскрина и поддержки Apple, Android. Конструкторы отказались от них, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности при подключении смартфона к авто. Для декорирования машины применили натуральную древесину, кожу Nappa и металлические вставки.Заднее сиденье будет установлено под наклоном 27 градусов. С помощью электромотора его можно будет сместить назад на 45 градусов. Подставка для ног отсутствует.Полноприводные седаны будут оснащены электродвигателем, который предотвратит перемещение машины только на электротяге. Это сделает авто более мобильным в случае поломки силовой установки. Стандартным для моделей серии «Кортеж» будет V8 4.4 c двумя турбинами.