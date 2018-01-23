Компания Jeep рассекретила подробности новой модели Grand Commander

Внедорожник, по размерам сравнимый с Toyota Highlander, будет представлен в двух вариантах – с типом посадки 2+2+2 и 2+3+2. Покупатели смогут выбирать между полноприводным и переднеприводным вариантами.Сообщается, что кроссовер будет оснащен двухлитровым турбодвигателем с мощностью 234 л.с. или 265 л.с., ранее представленным на последней модели Jeep Wrangler. В качестве трансмиссии задействуют девятидиапазонный «автомат».Первые модели автомобиля официально представят на автовыставке в Пекине весной. Представители компании не планируют поставлять внедорожник за пределы Китая.Известно, что американский автоконцерн намерен представить новую модель и в России. В этом году в РФ появится модернизированный Jeep Cherokee. Ранее его представили на автосалоне в Детройте.