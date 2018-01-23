В РФ отозвали 7000 «Мерседесов»
Немецкие производители сообщили об отзыве в РФ 6 639 «Мерседесов», реализованных с 2012 по 2014 годы. О чем сообщается на портале российского госагентства по техрегулированию.
Поводом для проведения данного мероприятия стала вероятная активация подушки безопасности из-за электроразряда. Недостаток был обнаружен в нескольких моделях – А, В и С-класса. Кроме того, в авто серии CLA, GLA и GLC.
Устранять проблему будут дилеры производителя. В случае необходимости на авто обновят рулевую колонку. Перечень неисправных авто обнародовали представители Росстандарта. Хозяева неисправных авто получат сообщения о необходимости посещения сервиса.
Осенью прошлого года немецкий автоконцерн объявил о массовом отзыве машин, который коснется трех миллионов авто. У них был обнаружен дефект с заземлением, который стал причиной неисправности подушки безопасности. В филиале компании в России подтвердили, что отзыв коснется и России.
Поводом для проведения данного мероприятия стала вероятная активация подушки безопасности из-за электроразряда. Недостаток был обнаружен в нескольких моделях – А, В и С-класса. Кроме того, в авто серии CLA, GLA и GLC.
Устранять проблему будут дилеры производителя. В случае необходимости на авто обновят рулевую колонку. Перечень неисправных авто обнародовали представители Росстандарта. Хозяева неисправных авто получат сообщения о необходимости посещения сервиса.
Осенью прошлого года немецкий автоконцерн объявил о массовом отзыве машин, который коснется трех миллионов авто. У них был обнаружен дефект с заземлением, который стал причиной неисправности подушки безопасности. В филиале компании в России подтвердили, что отзыв коснется и России.
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Добавил: Daria Вчера, 20:30