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Москва не будет принимать F1 Live
Глава Формулы-1 по финансовым вопросам Шон Братчес отметил, что в этом году руководство гоночной серии намерено организовать уличные заезды в некоторых городах, но Москва не включена в этот список. Ранее отмечалось, что уличные шоу проведут в Москве (РФ), Шанхае (Китай) и Берлине (Германия).

Москва не будет принимать F1 Live


Будущие тестовые заезды не будут иметь такого размаха, как F1 Live в прошлом году в Лондоне. Руководство Формулы-1 собирается организовать уличные шоу в Милане, Шанхае и Майами, однако с небольшим количеством команд. Братчес акцентировал внимание на необходимости контакта со зрителями вне гоночной трассы. Эти мероприятия будут интересны тем, с кем не удалось наладить связь на трассах. Ф-1 - престижное спортивное шоу, которое длительное время было доступно лишь привилегированной группе людей, если говорить о спонсорах. Руководство серии намерено представить разные компании в рамках гоночного чемпионата.
Спорт
Добавил: Daria Вчера, 20:10
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