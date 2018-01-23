Москва не будет принимать F1 Live

Будущие тестовые заезды не будут иметь такого размаха, как F1 Live в прошлом году в Лондоне. Руководство Формулы-1 собирается организовать уличные шоу в Милане, Шанхае и Майами, однако с небольшим количеством команд. Братчес акцентировал внимание на необходимости контакта со зрителями вне гоночной трассы. Эти мероприятия будут интересны тем, с кем не удалось наладить связь на трассах. Ф-1 - престижное спортивное шоу, которое длительное время было доступно лишь привилегированной группе людей, если говорить о спонсорах. Руководство серии намерено представить разные компании в рамках гоночного чемпионата.