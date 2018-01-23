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Самый большой внедорожник Kia вывели на тесты
В компании Kia начали испытывать новый большой внедорожник, построенный на основе прототипа Telluride представленного два года тому назад. Первые фотографии большого внедорожника Kia просочились в сеть интернета.

Самый большой внедорожник Kia вывели на тесты


Судя по обнародованным фотографиям, внешний дизайн новинки будет иметь много общего с концептом Telluride. В частности, автомобиль получил массивные бамперы, прямоугольные фары головного света и такую же как у концепта линию остекления.

Как стало известно, новый внедорожник построен на одной платформе с трёхрядным кроссовером Sorento Prime, однако размеры новинки будут существенно крупнее. Под капотом Kia Telluride будет расположен гибридная силовая установка, состоящая из атмосферного двигателя V6 объёмом 3,5 литра и электрического мотора, её общая мощность составляет 400 лошадиных сил. Расход топлива на 100 км составляет 7,8 литра.
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Добавил: Алина Вчера, 20:20
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