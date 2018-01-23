Самый большой внедорожник Kia вывели на тесты

Судя по обнародованным фотографиям, внешний дизайн новинки будет иметь много общего с концептом Telluride. В частности, автомобиль получил массивные бамперы, прямоугольные фары головного света и такую же как у концепта линию остекления.Как стало известно, новый внедорожник построен на одной платформе с трёхрядным кроссовером Sorento Prime, однако размеры новинки будут существенно крупнее. Под капотом Kia Telluride будет расположен гибридная силовая установка, состоящая из атмосферного двигателя V6 объёмом 3,5 литра и электрического мотора, её общая мощность составляет 400 лошадиных сил. Расход топлива на 100 км составляет 7,8 литра.