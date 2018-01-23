АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

Курды-демонстранты и турки-пассажиры подрались в аэропорту Ганновера
В Германии, в аэропорту Ганновер-Лангенхаген подрались турецкие пассажиры и курдские демонстранты.

Курды-демонстранты и турки-пассажиры подрались в аэропорту Ганновера


В результате потасовки, произошедшей в терминале B аэропорта Ганновера между пассажирами-турками и курдами-демонстрантами, два человека получили легкие травмы.

Курды устроили спонтанно демонстрацию против военных действий Турции в Сирии. Они выкрикивали обвинения в адрес Тайипа Эрдогана, турецкого президента. Турецкие пассажиры, ожидавшие рейс в Стамбул, в ответ набросились на них.

Против двадцати участников драки полиция применила перцовый газ, чтобы взять ситуацию под контроль. Силовики начали расследование данного инцидента.

Рейс, который должен был вылететь в 17:30 по местному времени в Стамбул, был отложен более чем на полчаса.

Напомним, Анкара начала операцию «Оливковая ветвь», направленную против вооруженных формирований курдов в сирийском городе Африне 20 января.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Вчера, 18:35
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые создали синтетический вирус оспы
В небе над Германией вертолет столкнулся с
Зарубежные студенты будут учиться у россиян
Население побережья Аляски предостерегли о
Певица Надежда Дорофеева покрасовалась формами на
Трамп унижает министра торговли США, сомневаясь в
Просмотреть все новости