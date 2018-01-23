Курды-демонстранты и турки-пассажиры подрались в аэропорту Ганновера

В результате потасовки, произошедшей в терминале B аэропорта Ганновера между пассажирами-турками и курдами-демонстрантами, два человека получили легкие травмы.Курды устроили спонтанно демонстрацию против военных действий Турции в Сирии. Они выкрикивали обвинения в адрес Тайипа Эрдогана, турецкого президента. Турецкие пассажиры, ожидавшие рейс в Стамбул, в ответ набросились на них.Против двадцати участников драки полиция применила перцовый газ, чтобы взять ситуацию под контроль. Силовики начали расследование данного инцидента.Рейс, который должен был вылететь в 17:30 по местному времени в Стамбул, был отложен более чем на полчаса.Напомним, Анкара начала операцию «Оливковая ветвь», направленную против вооруженных формирований курдов в сирийском городе Африне 20 января.