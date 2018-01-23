Полуголая Анна Седокова позирует с неизвестным мужчиной

По заверениям экс-солистки группы «ВИА Гра» в любви ей не интересны ненужные разговоры, так как она отдает предпочтение чувствам и эмоциям, которые способны вызвать «адскую боль». Влечение к человеку должно приводить в шок и проникать в «самое сердце». А также певица разуверилась в высказывании, что влюбленные могут жить вместе счастливую и долгую жизнь.На показанном фотоснимке полураздетая красотка лежит на постели, отвернувшись от неизвестного молодого человека. Мужчина красуется лицом к объективу фотокамеры и держится за карман своих джинсов. За совершенно короткое время этот снимок облетел весь интернет и собрал более 30 тысяч лайков.Поклонники с превеликим удовольствием принялись рассуждать под постом на любовную тему и отношений между влюбленными, а также высказывать свое мнение на этот счет.