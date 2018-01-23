АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

Полуголая Анна Седокова позирует с неизвестным мужчиной
Популярная певица Анна Седокова решила доверить поклонникам рассуждения по поводу взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Знаменитость выставила на всеобщее рассмотрение на своей страничке в соцсети новенький фотоснимок, на котором красуется в бежевом сексуальном боди.

Полуголая Анна Седокова позирует с неизвестным мужчиной


По заверениям экс-солистки группы «ВИА Гра» в любви ей не интересны ненужные разговоры, так как она отдает предпочтение чувствам и эмоциям, которые способны вызвать «адскую боль». Влечение к человеку должно приводить в шок и проникать в «самое сердце». А также певица разуверилась в высказывании, что влюбленные могут жить вместе счастливую и долгую жизнь.

На показанном фотоснимке полураздетая красотка лежит на постели, отвернувшись от неизвестного молодого человека. Мужчина красуется лицом к объективу фотокамеры и держится за карман своих джинсов. За совершенно короткое время этот снимок облетел весь интернет и собрал более 30 тысяч лайков.

Поклонники с превеликим удовольствием принялись рассуждать под постом на любовную тему и отношений между влюбленными, а также высказывать свое мнение на этот счет.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:25
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые создали синтетический вирус оспы
В небе над Германией вертолет столкнулся с
Зарубежные студенты будут учиться у россиян
Население побережья Аляски предостерегли о
Певица Надежда Дорофеева покрасовалась формами на
Трамп унижает министра торговли США, сомневаясь в
Просмотреть все новости