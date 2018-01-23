В Сети появился предположительный концепт Google Pixel 3

Исходя из того что концепт-арты не являются официальными, в итоге смартфон Google Pixel 3 может получить совсем другой дизайн. Тем не менее, эксперты решили погадать касательно возможных отличий от предыдущих моделей. Так считается, что задняя крышка мобильного девайса получит ту же двухцветную гамму. Также эксперты думают, что основная камера получит один сенсор, а под ней будет находиться сканер подушечки пальца.На передней панели может появиться большой экран, но безрамочным он возможно не будет. На снимках дизайнер добавил фронтальной панели вырезы для громкоговорителей, при этом они имеются и снизу, и сверху.Что касается аппаратного оснащения, то здесь вообще ничего неизвестно. Несмотря на это энтузиасты считают, что Google Pixel 3 получит Snapdragon 845 и 6/64 памяти.