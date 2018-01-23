Российские ученые добились «невозможных» свойств от материала

Использовать новый материал планируют в составе квантовых компьютеров. Научные эксперименты проходили с участием российских и немецких исследователей. Результаты позволили заявить о масштабном прорыве в разработке материалов с уникальными особенностями. Ходом работ управляли ученые НИТУ МИСиС, с участием двух учреждений из Германии, представленных Йенским институтом фотонных технологий и университетом Карлсруэ. Руководил исследованиями профессор Алексей Устинов, заведующий лабораторией НИТУ МИСиС, в направлении «Сверхпроводящих метаматериалов».Использование квантового метаматериала возможно в качестве управляющего элемента электросхем, обладающих способностью сверхпроводимости. Сотрудником лаборатории Кириллом Шульгой поясняется, что благодаря созданию кубитов, появляются возможности всевозможных конструкций нового материала, основная составляющая которого - метаатом.