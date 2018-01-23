Смартфон Red Hydrogen One получит голографический дисплей

Помимо этой новости разработчики сообщили, что устройство появится в полноценной продаже уже будущим летом. Руководитель предприятия Red Джим Джэнард рассказал, что сейчас уже практически доделана финальная версия будущего смартфона Hydrogen One. Так известно, что в аппаратной основе будет работать процессор Snapdragon 835. Также устройство получит аккумулятор на 4,5 тысяч мАч, 3,5-миллиметровый разъем для наушников и слот для карты памяти.Также отмечается, что новинка будет работать в двух режимах - 2D и 4V. В первом случае пользователю предложат разрешение 2560 х 1440 пикселей. Если говорить о голографическом режиме, то здесь сложно что-то объяснить. Именно поэтому разработчики считают, что лучше всего увидеть это на презентации. В 4V человек еще сможет прочувствовать новый объемный звук, как в наушниках, так и через динамики.