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Поклонникам не понравился новый образ Яны Рудковской
На своей собственной страничке в социальной сети Яна Рудковская вынесла на общий обзор фотоснимок в новом образе, но читатели раскритиковали такой наряд девушки. Они решили, что продюсер выбрала для прогулки по Парижу халат.

Поклонникам не понравился новый образ Яны Рудковской


На опубликованном фотоснимке Рудковская красуется перед объективом фотокамеры в пальто свободного пошива, которое завязывается при помощи пояса. Основной цвет пальто белый с цветными принтами в виде животных. Преданные поклонники с удовольствием начали адресовать Яне приятные слова, делать комплименты и любоваться внешним видом жены Евгения Плющенко.

Но высказались и те, кому совершенно не понравился этот образ. Они посчитали, что подобный наряд больше напоминает домашнюю одежду и совершенно не подходит для прогулок по Парижу.

Под снимком Рудковская выразила слова благодарности модному дорогущему бренду Dior и его мастерам за то, что смогли создать именно для нее такой яркий образ. Фото со скоростью света облетело весь интернет и за непродолжительное время насобирало около 45 тысяч лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:20
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