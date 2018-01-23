Поклонникам не понравился новый образ Яны Рудковской

На опубликованном фотоснимке Рудковская красуется перед объективом фотокамеры в пальто свободного пошива, которое завязывается при помощи пояса. Основной цвет пальто белый с цветными принтами в виде животных. Преданные поклонники с удовольствием начали адресовать Яне приятные слова, делать комплименты и любоваться внешним видом жены Евгения Плющенко.Но высказались и те, кому совершенно не понравился этот образ. Они посчитали, что подобный наряд больше напоминает домашнюю одежду и совершенно не подходит для прогулок по Парижу.Под снимком Рудковская выразила слова благодарности модному дорогущему бренду Dior и его мастерам за то, что смогли создать именно для нее такой яркий образ. Фото со скоростью света облетело весь интернет и за непродолжительное время насобирало около 45 тысяч лайков.