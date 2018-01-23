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Пэрис Хилтон объявила награду в 10 тыс. долларов за поимку женщины, укравшей её собаку
Тридцатишестилетняя известная актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон очень скучает по карликовому шпицу своей подруги по имени Чаки. Артистка обещает нашедшему собаку кругленькую сумму.

Пэрис Хилтон объявила награду в 10 тыс. долларов за поимку женщины, укравшей её собаку

Судя по снимку, размещённому в Instagram Пэрис, собаку украла незнакомая женщина. По словам Хилтон, ей и её подруге ничего не надо, кроме возвращения Чаки в родной дом. Артистка выложила публикацию преступницы, сделанную с камеры наблюдения. На снимке изображена брюнетка среднего возраста, которая держит на руках любимца актрисы.

Пэрис Хилтон объявила награду в 10 тыс. долларов за поимку женщины, укравшей её собаку

Подписчики Пэрис предполагают, что карликовый шпиц мог потеряться, а эта женщина просто случайно нашла щенка и забрала его себе для сохранности. Хилтон - владелица тридцати пяти питомцев. В течение трёх лет она потратила на собак около семидесяти тысяч долларов. Если найдётся её любимый Чарли, сумма округлится до восьмидесяти тысяч долларов.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:25
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